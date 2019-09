Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (511/2019) Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Wollershausen

Göttingen (ots)

Wollershausen (Landkreis Göttingen), Hauptstraße Donnerstag, 12. September 2019, gegen 00.30 Uhr

WOLLERSHAUSEN (mb) - Ein Unbekannter versuchte am Donnerstag (12.09.19) gegen 00.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Wollershausen einzubrechen. Die schlafenden Hausbewohner wurden zunächst durch Schritte auf der Außentreppe wach und hörten kurz darauf, dass jemand auf den Balkon geklettert war. Durch die Anwesenheit der Hausbesitzer wurde der Einbrecher verschreckt und konnte unerkannt fliehen.

Zu einem Einbruchsschaden ist es nicht gekommen, der Täter riss jedoch die Überwachungskamera vom Balkongeländer ab und flüchtete mitsamt der Kamera.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder fremde Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich bei der Polizei in Duderstadt unter Telefon 05527/9801-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell