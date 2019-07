Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: 77866 Rheinau - Erneute Illegale Abfallablagerung an der Natorampe Honau (Rhein-Km 303,000) - Zeugenaufruf

Göppingen (ots)

77866 Rheinau /Honau

Die Wasserschutzpolizei Kehl stellte durch einen Zeugenhinweis am Di., 16.07.2019, gegen 08:00 Uhr, an der Natorampe in Rheinau/Hohnau, bei Rhein-Km 303,000, zum wiederholten Male eine illegale Abfallablagerung von Bauschutt fest. Ähnlich gelagerte Sachverhalte ereigneten sich bereits mehrfach in den vergangenen Monaten.

Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise werden an die Wasserschutzpolizei Kehl, telefonisch unter 07851-94490, erbeten.

