Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der PI Neuwied von Freitag, 15.00h - Samstag, 09.00h

Neuwied (ots)

1. Kinder lösen mutwillig Brandmeldeanlage aus Freitag 30.08.2019, 16.41h 56564 Neuwied, Langendorfer Straße 94 "Schlick Center" Zum wiederholten Male ist die Brandmeldeanlage in der Tiefgarage des Schlick Centers ausgelöst worden. Zwei Kinder (ein Junge und ein Mädchen) wurden durch die dortige Videoanlage bei der Tat aufgenommen. Der Junge sei 8-10 Jahre alt, sei dünn und habe kurze Haare. Er habe ein blaues oder schwarzes T-Shirt und eine kurze Hose getragen. Das Mädchen sei ca. 12 Jahre alt, sei ebenfalls dünn gewesen und habe eine dunkle Hautfarbe. Sie trug sehr kurze, dunkle Haare, eine hellblaue langbeinige Jeans und ein weißes Levis T-Shirt. Beide Kinder gingen die die Treppe hinunter in die Tiefgarage, betätigten im Vorbeigehen die Brandmeldeanlage und entfernten sich ohne Eile in Richtung Aufzug.

2. Patient mit Messer im Elisabeth-Krankenhaus Samstag, 31.08.2019, 05.23h 56564 Neuwied, Friedrich-Ebert-Str. 59 Durch das Krankenhauspersonal wurde die Polizei Neuwied über einen Patienten informiert, der psychisch auffällig sei und mit einem Messer in der Hand auf der Intensivstation herumlaufe. Die entsandten Beamten konnten den Mann, bereits ohne Messer in der Hand, antreffen und überwältigt werden. Er wurde zur weitern Behandlung einer Fachklinik zugeführt. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

3. Gebäudebrand Samstag, 31.08.2019, 08.41h 56564 Neuwied, Pfarrstraße 48 Durch die Rettungsleitstelle wurde die Polizei Neuwied über einen Gebäudebrand informiert. Zum Zeitpunkt der Alarmierung sollten sich noch Personen im Gebäude befunden haben. Durch die entsandten Beamten wurden die im Gebäude befindlichen Personen ins Freie verbracht. Die Ermittlungen ergaben, dass heiße Asche in einen Mülleimer gefüllt wurde. Der Mülleimer fing in der Folge Feuer. Der Brand wurde mit einem Feuerlöscher gelöscht, bevor Gebäudeschaden entstehen konnte. Die Feuerwehr war mit 15 Kräften im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell