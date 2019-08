POL-PDNR: Pressebericht der PI Betzdorf vom 31.08.2019

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

1. Verkehrsunfall ohne Verletzte

Unfallort: 57567 Daaden, Fontenay-Le-Fleury-Platz Unfallzeit: 30.08.2019, 16:15 Uhr Hergang. Zu einem leichten Verkehrsunfall an der o.a. Örtlichkeit kam es, als eine Dame beim Ausparken mit den Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne stieß. es entstand Sachschaden.

2. Ladendiebstahl

Tatort: 57518 Betzdorf, Wilhelmstraße 58 Tatzeit: 30.08.2019, 16:35 Uhr Hergang: Durch eine Angestellt eines Textilmarktes in Betzdorf, in der Wilhelmstraße konnten zwei Kinder bemerkt werden, als diese eine Jacke entwendeten und in Richtung Parkdeck davon liefen. Beide Kinder sollen auffällige Frisuren getragen haben, nämlich an den Seiten kahl rasiert.

Hinweise an die Polizei Betzdorf

3. Fahren ohne Fahrerlaubnis

Tatort: 57518 Betzdorf, Wilhelmstraße Tatzeit: 30.08.2019, 18:20 Uhr Hergang: Im rahmen einer Verkehrskontrolle fiel eine 51-jährige Fahrzeugführerin auf, da sie mit einem Pkw unterwegs war und keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Fahrt war für sie beendet. Eine Anzeige wird vorgelegt.

