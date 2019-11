Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Freinsheim - Wasserrohrbruch

Freinsheim (ots)

Die Integrierte Leitstelle teilte der Polizei am 20.11.19, gegen 03:30 Uhr telefonisch mit, dass es im Bereich der Martinsstraße zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei. Die Örtlichkeit wurde daraufhin von einer Funkstreifenbesatzung angefahren. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich Wasser in Höhe des Anwesens Martinsstraße 25 aus der Fahrbahn drückte. Kurz darauf trafen Feuerwehr und ein Mitarbeiter der Wasserwerke ein. Der Mitarbeiter der Wasserwerke stellte in dem unmittelbaren Bereich (ca. 20 - 25 Haushalte betroffen) das Wasser ab. Ein Gebäudeschaden ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht entstanden.

