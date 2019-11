POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft: Brandopfer der Hubertusstraße verstorben

Polizeipräsidium Krefeld

Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld teilen mit, dass der 38-jährige Mann, der nach dem gestrigen Wohnungsbrand an der Hubertusstraße mit schwersten Verletzungen in einer Spezialklinik behandelt wurde, noch am Dienstagabend (12.November 2019) verstorben ist.

Die Kriminalpolizei hat inzwischen zusammen mit einem Brandsachverständigen ermittelt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit eine fahrlässige Brandstiftung von Seiten des Verstorbenen den Brand verursacht hat. (852)

