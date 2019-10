Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfall auf Bremer Straße - Hinweise zu Unfallbeteiligtem erbeten

Espelkamp (ots)

Die Polizei bittet nach einem Verkehrsunfall vom Donnerstagnachmittag um Zeugenhinweise zum Fahrer eines dunklen PKWs.

Als eine 55-Jährige gegen 15.45 Uhr die Bremer Straße (B 239) in Fahrtrichtung Rahden befuhr, kam ihr ein LKW entgegen. Währenddessen setzte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in einem dunklen PKW zum Überholen des LKWs an, sodass es zum seitlichen Anstoß mit dem grauen VW Caddy der Espelkamperin kam. Durch die umherfliegenden Fahrzeugteile wurde auch der ihr nachfolgende schwarze Skoda Octavia eines 31-jährigen - ebenfalls aus Espelkamp - beschädigt. Da sich der unbekannte Fahrer des beteiligten PKWs, bei dem es sich nach Aussage der Geschädigten um einen Mann handeln könnte, von der Unfallstelle entfernte, bitten die Beamten des Verkehrskommissariats Lübbecke unter Telefon 05741-2770 um Zeugenhinweise.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell