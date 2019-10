Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Angeblicher Spendensammler stiehlt Seniorin die Geldbörse

Minden (ots)

Ein angeblicher Spendensammler hat Montagnachmittag am Erlengrund in Rodenbeck eine Seniorin an der Haustür bestohlen. Der etwa 20 bis 30 Jahre alte und mit einer zerrissenen Jeans und einem grauen Hoodie bekleidete Unbekannte klingelte um kurz nach 15 Uhr an der Wohnungstür der 78-Jährigen und behauptete, er würde für einen Zirkus Spenden sammeln.

Die Rentnerin schenkte dem Mann glauben, nahm ihre Geldbörse aus ihrer im Eingangsbereich befindlichen Handtasche und übergab einen kleinen Geldbetrag. Als sie für einen kurzen Moment abgelenkt war, stahl der Unbekannte das Portemonnaie und verschwand mit einem Fahrrad. Dabei wäre es beinahe noch zum Zusammenstoß mit dem Auto einer Nachbarin gekommen, die in diesem Moment nach Hause kam. Die Frau konnte noch beobachten, wie der Flüchtige über die Berliner Allee und die Wettinerallee davon fuhr. Dann verlor sie ihn aber aus den Augen.

Eine Fahndung der Polizei nach dem Mann, er war von hagerer Statur und hatte kurze dunkle Haare, brachte keinen Erfolg. Die Beamten warnen vor dem erneuten Auftreten des Kriminellen. Bei Fremden an der Haustür sollte grundsätzlich ein gesundes Misstrauen herrschen, so der ergänzende Hinweis der Polizei.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell