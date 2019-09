Polizei Bonn

POL-BN: Bonn Castell: Angeblicher Wasserinstallateur beraubte Seniorin in Wohnung - Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

Bonn (ots)

In den frühen Nachmittagsstunden des 25.09.2019 beraubte ein noch unbekannter Täter eine Seniorin in ihrer Wohnung auf der Straße "Am Schänzchen" in Bonn-Castell: Gegen 14:10 Uhr hatte sich der Unbekannte unter einem Vorwand Zugang in die Wohnung verschafft - er hatte der 85-Jährigen erklärt, aufgrund eines Wasserrohrbruchs in den oberen Etagen des Mehrparteienhauses müsse er die Qualität des Leitungswasser prüfen. In der Wohnung suchte der Mann dann sofort alle Zimmer auf und führte hierzu aus, die Heizkörper zählen zu müssen. Der Seniorin, die sich an einem Rollator bewegte, kamen Zweifel an der Version des Unbekannten - sie forderte ihn auf, die Wohnung zu verlassen. Der Verdächtige riss ihr daraufhin eine Kette vom Hals und floh aus der Wohnung - die 85-Jährige trug bei der Aktion leichte Verletzungen davon. Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme des Räubers, zu dem derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

ca. 35 Jahre alt ca. 190 cm groß schlanke Statur dunkle, leicht gelockte kurze Haare ( schon etwas Licht aber keine Glatze )

trug eine dunkle Hose und dunklen Anorak mit grauen oder braunen Absteppungen

Das zuständige KK 32 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Zur Verhinderung von Straftaten im Zusammenhang mit fremden Personen an der Haustüre rät die Polizei:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

Sprechen Sie sich mit Blick auf mögliche unbekannte Personen an der Wohnungstüre mit Nachbarn und Angehörigen ab und setzen Sie sich dann auch mit diesen in Verbindung.

Wählen Sie im Notfall den polizeilichen Notruf 110 !

