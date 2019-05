Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Nordenham: Verkehrsunfallflucht in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, den 30. Mai 2019, verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall auf der Stadländer Straße einen Verkehrsunfall und flüchtete unerlaubt.

Gegen 09:55 Uhr befuhr er mit einem unbekannten Kraftfahrzeug die Stadländer Straße aus Richtung Kuhweg kommend in Richtung B212.

Höhe Hausnummer 61 streifte er einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Volvo, an dem Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro entstand. Der Unfallverursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731-99810 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen (632000).

Rückfragen bitte an Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell