Polizei Bonn

POL-BN: Straßendealer in der Bonner Innenstadt - Polizei kontrollierte Verdächtigen am Kaiserplatz

Bonn (ots)

Beamte der Wache GABI (Gemeinsame Anlaufstelle Bonner Innenstadt) haben am Dienstagmorgen (24.09.2019) einen Verdächtigen am Bonner Kaiserplatz kontrolliert. Bei seiner Überprüfung gegen 07:30 Uhr fanden die Beamten insgesamt 14 Konsumeinheiten Heroin. Der 49-jährige mutmaßliche Drogendealer wurde zur Personalienfeststellung auf die Wach GABI gebracht. Die Polizeibeamten stellten die Drogen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein, der im Anschluss an die ersten polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell