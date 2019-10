Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Person vor Disco schwer verletzt-Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am Sonntagmorgen kam es um ca. 00.30 Uhr im Eingangsbereich eines Lokales in der Ludesgasse in Bitburg zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Gast und einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Der Gaststättenbesucher kam hierbei zu Fall und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bitburg.

