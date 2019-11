Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunken, unter Drogeneinfluss, ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen gefahren

In den frühen Morgenstunden des 20.11.2019 wurde ein Fahrzeugführer durch die Polizei Neustadt angehalten und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann aus Schwäbisch-Hall konnte keine gültigen Dokumente aushändigen und gab an, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Bei dem Gespräch bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch, ausgehend vom Beschuldigten. Ein freiwilliger Vortest vor Ort ergab einen Wert von 2,05 Promille. Außerdem gab der Beschuldigte an, dass er vor zwei Tagen Speed konsumiert habe. Eine Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass diese als gestohlen gemeldet waren, weshalb sie vor Ort sichergestellt wurden. Auf der Dienststelle wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Wie die Besitzverhältnisse für das mitgeführte Fahrzeug aussehen, muss noch abschließend ermittelt werden. Die Fahrzeugschlüssel wurden ebenfalls sichergestellt.

