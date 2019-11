POL-FR: Pressemitteilung des Polizeireviers Titisee-Neustadt vom 06.11.2019

Polizeipräsidium Freiburg

Eisenbach/Kleineisenbach: Straßensperrung missachtet - Autofahrer gefährdet Bauarbeiter

Am 05.11.2019, gegen 10:00 Uhr, befuhr ein Autofahrer die aufgrund von Bauarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrte Kreisstraße 4992 aus Richtung Eisenbach kommend, in Richtung Kleineisenbach. Im Bereich des Friedwaldes machten zwei auf der Straße laufende Bauarbeiter mittels Handzeichen auf die Sperrung aufmerksam. Der 52-jährige Autofahrer reagierte daraufhin nicht, weshalb einer der Arbeiter ausweichen musste um einen Unfall zu verhindern. Zur Klärung der genauen Umstände hat das Polizeirevier Titisee-Neustadt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Titisee-Neustadt: Verkehrskontrollen im Hochschwarzwald - mehrere Verstöße festgestellt

Im Zuge von Verkehrskontrollen in und um Titisee-Neustadt wurden in den vergangenen Tagen bereits mehrere Verkehrsverstöße festgestellt und zur Anzeige gebracht. So hielten sich mehrere Fahrzeugführer nicht an bestehende Überholverbote, drei nutzten während der Fahrt verbotswidrig ein Mobiltelefon. Am Vormittag des 06.11.2019 hatte der Fahrer eines Kleintransporters die von ihm beförderte Ladung nicht vorschriftsmäßig gesichert. Die betroffenen Fahrerinnen und Fahrer müssen zum Teil mit empfindlichen Bußgeldern und Punkten im Fahreignungsregister rechnen.

