Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Kollision zweier Fahrräder - Zeugen gesucht

Endingen: Dieb auf dem Recyclinghof festgenommen

Kenzingen: Rasenroboter entwendet, Täter festgenommen

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (3 Meldungen)

Emmendingen: Kollision zweier Fahrradfahrer - Zeugen gesucht

Am Dienstag, 9.11.2019, gegen 9 Uhr, kam es in der Markgrafenstraße in Emmendingen zu einem frontalen Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer im Gegenverkehr. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. In diesem Zusammenhang wurde ein PKW-Fahrer von einem der Fahrradfahrer zuvor überholt. Zeugen, insbesondere der Fahrer des überholten PKW werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07641/582-0, beim Polizeirevier Emmendingen, zu melden.

Endingen: Dieb auf dem Recyclinghof festgenommen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchte eine männliche Person Gegenstände aus einem Container des Recyclinghofs in Endingen zu entwenden. Dabei wurde der Täter von Überwachungskameras aufgezeichnet. Die daraus entstandenen Erkenntnisse wurden vom zuständigen Sicherheitsdienst direkt an die Polizei weitergegeben. Sofort fuhren Funkstreifen an den Tatort. Ein Tatverdächtiger konnte von der Polizei noch vor Ort festgenommen werden.

Kenzingen ´: Rasenroboter entwendet, Tatverdächtiger festgenommen

Am Dienstagabend (05.11.2019), gegen 6.30 Uhr, beschlossen drei Jugendliche, einen Rasenroboter von einem Grundstück in Kenzingen zu entwenden. Gerade als sie dabei waren, das Diebesgut abzutransportieren, wurden sie von dessen Besitzer entdeckt. Dieser rannte los und konnte die Täter festhalten, bis die Polizei vor Ort war. Trotz kreativer Ausreden, spät gezeigter Reue und einer Entschuldigung beim Eigentümer per Handschlag, werden die Jugendlichen nicht um eine Strafanzeige herumkommen.

