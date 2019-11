Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Simonswald: Omnibus reit ein Telefonkabel ab

Derzeit befindet sich auf der Landstraße zwischen Obersimonswald und Gütenbach eine Baustelle. Im Rahmen dieser Bauarbeiten soll unter anderem das Telefonkabel unter die Erde verlegt werden. Am Montag, 04.11.2019, gegen 11:50 Uhr, ereignete sich dort ein Verkehrsunfall. Weil das Kabel während der Arbeiten zu tief in die Fahrbahn hing, hängte der Außenspiegel eines vorbeifahrenden Omnibusses darin ein. Dies hatte zur Folge, dass der nächste Mast brach und auf den Bus krachte. Ferner wurde auch das Kabel beschädigt, was zur Folge hatte, dass einige Haushalte längere Zeit nicht am Telefonfestnetz angeschlossen waren. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einige tausend Euro.

