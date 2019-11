Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mutmaßlicher Einbrecher nach Zeugenhinweis festgenommen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 02.11.19, gegen 18 Uhr meldete ein Zeuge aus dem Bereich Leuselhardt in Lörrach ein verdächtiges Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen. Das Auto mit einem männlichen Insassen war mehrmals am Anrufer vorbeigefahren. Es wurde umgehend durch die Polizei kontrolliert. Im Fahrzeug konnte mögliches Einbruchswerkzeug aufgefunden werden. Es besteht der dringende Verdacht, dass der 30jährige Mann osteuropäischer Herkunft mit weiteren, bisher unbekannten Personen an einem Einbruch am Samstag, 02.11.19, in ein Einfamilienhaus in der Chrischonastraße in Lörrach beteiligt war. Dort wurde gewaltsam eine Terrassentüre aufgebrochen. Aufgrund dessen wurde der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach durch das Amtsgericht Lörrach in Haft genommen. Die Ermittlungsgruppe Einbrecher der Kriminalpolizei prüft, ob er für weitere Einbrüche in Frage kommt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell