Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Unbekannter steigt in Realschule ein

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 05.11.2019, gegen 01:00 Uhr, stieg vermutlich ein bislang unbekannter Täter über ein nicht verschlossenes Fenster in die Realschule ein. Dort brachte der Täter mit Kreide mehrfach Beleidigungen an. Anschließend verließ er die Räumlichkeiten durch einen Notausgang, wodurch ein Alarm ausgelöst wurde. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeiposten Oberes Wiesental, 07673 8890-0, in Verbindungen zu setzen.

rl

