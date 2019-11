Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Verkehrsunfall auf nasser Fahrbahn - zwei verletzte Personen - Sachschaden 10.000 Euro

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 04.11.2019, gegen 17:00 Uhr, auf der B3 zwischen Welmlingen und Efringen-Kirchen. Ein 19-jähriger Mazda-Fahrer soll auf nasser Fahrbahn ins Schleudern gekommen und in einen entgegenkommenden Audi eines 56-Jährigen gerutscht sein. Der Audi wurde wiederum durch den Aufprall abgewiesen, eine Böschung heruntergeschleudert und kam auf einem angrenzenden Feld schwer beschädigt zum Stehen. Der 19-Jährige wurde aufgrund des Unfalles mittelschwer und der 56-Jährige leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ungefähr 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.

rl

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Lisa Rieger

Telefon: 07621 176-350

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell