Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Unbekannte Täter überfallen Frau - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Drei Unbekannte haben am Dienstag, 5.11.2019, um circa 1 Uhr in der Lange Straße in Waldkirch eine Frau überfallen. Wie die 46-Jährige der Polizei mitteilte, war sie zu Fuß im Bereich der Haltestelle "Stadtmitte" unterwegs, als die vermummten Täter sie stoppten und die Herausgabe von Bargeld forderten. Die Täter erbeuteten einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag und flüchteten zu Fuß über die Engelstraße in Richtung Elz. Die Geschädigte blieb unverletzt. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- alle männlich, circa 1,80-1,85 Meter groß, sehr dünne/schlanke Statur - alle komplett schwarz gekleidet, trugen schwarze Turnschuhe - zwei Täter hatten eine schwarze Sturmhaube mit durchgehenden Sehschlitzen, ein Täter hatte eine weiße Sturmhaube auf - alle drei sprachen Deutsch mit badischem Dialekt

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 07641 582-200 zu melden.

