Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Nach Fest ohne Wertsachen

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall am Wochenende in Steinheim.

Ulm (ots)

Ein 20-Jähriger war in der Nacht zum Samstag Gast bei einer Veranstaltung in der Wentalhalle. Wie er später der Polizei berichtete, wachte er gegen 5.30 Uhr auf einem Parkplatz in Steinheim auf. Telefon und Geldbeutel fehlten. Was in den Stunden zuvor passiert ist, wusste er nicht mehr, schilderte er später der Polizei. Das Telefon fanden Zeugen wenig später in der Ortsmitte Steinheim.

Die Polizei in Steinheim ermittelt nun, was in der Nacht vorgefallen ist. Dazu suchen die Ermittler Zeugen, die den 20-Jährigen zwischen 1 Uhr und 5.30 Uhr an der Wentalhalle und in Steinheim, eventuell auch in Begleitung anderer, gesehen haben. Er war zu dieser Zeit mit einer Jeans und einem weißen T-Shirt bekleidet. Auch wer sonst Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Steinheim unter der Telefon-Nr. 07329/919007 zu melden.

+++++++++ 1076587

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

