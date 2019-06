Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Nicht aufgepasst

Mehrere kaputte Autos und hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Dienstag bei Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Gegen 7.45 Uhr fuhren vier Autos fuhren auf der Straße zwischen Dettingen und Bolheim. An einer Baustelle musste ein 56-Jähriger seinen VW bis zum Stillstand abbremsen. Ein langsam fahrendes Baustellenfahrzeug fuhr gerade in der Baustelle. Hinter dem 56-Jährigen fuhren eine 32-Jährige mit ihrem VW und eine 18-Jährige mit ihrem Mercedes. Sie hielten ebenfalls an. Eine 41-Jährige erkannte die Situation zu spät. Sie krachte mit ihrem Mercedes in den vor ihr haltenden Mercedes. Durch den Zusammenstoß wurden alle Fahrzeuge aufeinander geschoben. Die drei Autofahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Auch waren die Autos der drei Frauen nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen die Fahrzeuge. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 22.000 Euro.

Tipp der Polizei: Abstand halten! Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen noch rechtzeitig anhalten zu können und ein Auffahren zu vermeiden. Diesen und weitere Tipps gibt es auf www.gib-acht-im-verkehr.de.

Die Polizei weist auch darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

