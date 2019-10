Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL, BAB A1, Moisling und Zentrum, Richtung Norden

Unfall - Sattelzug fährt auf Stauende, eine Person schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 23. Oktober, übersah der Fahrer eines Sattelzuges das Stauende und fuhr auf einen stehenden PKW auf. Der Fahrer des PKW wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Gegen 19:30 Uhr fuhr ein polnischer Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn 1 zwischen Moisling und Lübeck Zentrum. Der 30-jährige LKW-Fahrer übersah das Stauende und fuhr ungebremst auf den stehenden Ford Kuga auf. Dieser wurde auf einen vor ihm stehenden Dacia geschoben. Der 53-jährige Ford-Fahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und in ein Lübecker Krankenhaus gebracht. Die 42-jährige Fahrerin des Dacia wurde leicht verletzt. Der Fahrer der Sattelzugmaschine selbst blieb unverletzt. Der Verkehr wurde auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Für die Bergung musste die Autobahn in Richtung Norden für eine halbe Stunde voll gesperrt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von zirka 35.000,- Euro. Sowohl der Sattelzug als auch die beiden PKW wurden abgeschleppt. Die Ermittlungen werden auf dem Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz geführt.

