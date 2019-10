Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Herrentunnel / 12-jähriger zu Fuß im Herrentunnel

Lübeck (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag (22.10.) erhielt die Polizeileitstelle von der Tunnelwarte der Herrentunnel GmbH& CO.KG den Hinweis, dass ein junger Mensch zu Fuß durch die sogenannte Nordröhre in Richtung Lübeck gehen würde. Die Leitwarte sperrte umgehend eine Fahrbahn, reduzierte die erlaubte Geschwindigkeit und erhöhte die Helligkeit in der Röhre. Zeitgleich fuhr ein Streifenwagen des 3. Polizeireviers zum Einsatzort.

Die Beamten trafen einen 12-jährigen Lübecker in der Röhre an. Dieser gab an, dass er mit dem Bus irrtümlicherweise bis zum Kieselgrund gefahren war. Leicht orientierungslos habe er dann den Rückweg durch den Tunnel gewählt. Die Beamten brachten den jungen Mann nach Hause und gemeinsam mit seinem Vater führte man ein intensives Gespräch.

