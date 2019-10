Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt / Demonstration -Verkehrshinweise

Lübeck (ots)

Am Freitag (25.10.) ist in der Zeit von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr bei der Versammlungsbehörde der Hansestadt Lübeck eine Demonstration zum Thema Klimagerechtigkeit "Fridays for future" angemeldet. Der Veranstalter rechnet mit 300 Teilnehmer und hat folgende Strecke angemeldet:

MUK Vorplatz (Auftaktkundgebung) - Willy-Brandt-Allee - Puppenbrücke - Verteilerkreis Lindenplatz- Puppenbrücke - Possehlstraße - Wallstraße - Verteilerkreis Mühlentor - Wallstraße - Mühlenbrücke - Mühlenstraße - Königstraße - Koberg (Zwischenkundgebung) - Breite Straße - Beckergrube - An der Untertrave - Kanalstraße - Hüxterdamm - Falkenstraße - Verteilerkreis Gustav-Radbruch-Platz- Burgtorbrücke - Große Burgstraße - Koberg - Breite Straße - An der Untertrave - Holstenbrücke - Willy-Brandt-Allee - MUK Vorplatz (Abschlusskundgebung.)

Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

