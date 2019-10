Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Kücknitz / Beleuchtung -Sichtbarkeit -Fahrradkontrollen in Kücknitz

Lübeck (ots)

Am gestrigen Montagvormittag (22.10.) wurden an der Schule am Kirchplatz in Kücknitz Fahrräder der Schülerinnen und der Schüler der 3. bis 6. Klassen kontrolliert. Hier wurden an 50 kontrollierten Fahrrädern insgesamt 24 Mängel festgestellt.

Die zweite Kontrolle erfolgte am heutigen Dienstag an der Gemeinschaftsschule in der Kücknitzer Hauptstraße. Hier wurden an 38 kontrollierten Fahrrädern der Klassen 7 bis 10 insgesamt 26 Mängel festgestellt.

Es war überwiegend festzustellen, dass entweder eine unzureichende oder gar keine Beleuchtung vorhanden war. Der zweithäufigste Mangel wurde an den Bremsen festgestellt.

Gerade in der dunklen Jahreszeit ist die Sichtbarkeit sehr wichtig. Neben der funktionieren Beleuchtung wird reflektierende Kleidung empfohlen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell