Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Fehmarn-Petersdorf / Feuerschein kann auch ein Sonnenaufgang sein

Lübeck (ots)

Aus dem Einsatztagebuch der Leitstelle: Am heutigen Dienstagmorgen (22.10.) erreichte um 08:09 Uhr ein Notruf die Kreisrettungsleitstelle in Bad Oldesloe. Von dort wurde auch die Lübecker Polizeileitstelle informiert. Aus Petersdorf/Fehmarn meldete ein Mann in Richtung Osten schauend eine Rauch- und Feuerentwicklung. Die Freiwillige Feuerwehr Westfehmarn wurde alarmiert und von der Polizei aus Burg fuhr ebenfalls ein Streifenwagen in die Richtung. Gut 5 Minuten später gab es Entwarnung. Der Anrufer hatte erneut angerufen und seine Meldung korrigiert. Er hatte sich getäuscht - es war das am heutigen Morgen besonders intensive Rot des Sonnenaufganges.

