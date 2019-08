POL-KN: Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Landkreis Konstanz

Konstanz

KONSTANZ Ein mehrfach ausgesprochenes Hausverbot hielt eine Person nicht davon ab, gegen Mitternacht das Gelände einer Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße erneut zu betreten. Selbst im Beisein der hinzugerufenen Polizei hielt den jungen Mann nicht davon ab, das Gelände nochmals betreten zu wollen, so dass dieser schlussendlich in polizeilichen Gewahrsam genommen werden musste. Zudem mussten sich die eingesetzten Beamten mehrfache Beleidigungen am Einsatzort als auch auf dem Weg zur Dienststelle anhören. Der 20jährige Mann hat sich nun wegen Hausfriedensbruch und Beleidigungen gegen Polizeibeamte strafrechtlich zu verantworten.

