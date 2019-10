Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Gertrud / Aufgebrochene Handwerkerfahrzeuge

Lübeck (ots)

In der Nacht vom Sonntag (20.10.) auf Montag wurde im Bereich Otto-Passarge-Straße ein Lieferwagen eines Handwerksbetriebes aufgebrochen. Es wurden sechs dunkelgrüne Plastikwerkzeugkoffer der Fa. Bosch mit entsprechenden Werkzeugen entwendet. Die Koffer wurden dann ohne Werkzeuge auf dem Spielplatz Thomas-Mann-Straße 35 wieder aufgefunden. Im Bereich St. Gertrud kam es in den letzten Wochen zu insgesamt vier Aufbrüchen von Firmenfahrzeugen, insbesondere kleineren Lieferwagen. Diese standen in den Straßen Thomas-Mann-Straße, Elisabeth-Haseloff-Straße, Rübenkoppel und Otto-Passarge-Straße. Bei allen Fällen war der Tatzeitraum in der Nacht gewesen. Entwendet wurden handwerkertypische Geräte, wie Bohrmaschinen und Werkzeuge.

Der Ermittler beim 3. Polizeirevier in Lübeck bittet um Zeugenhinweise zu diesem Sachverhalt unter der Rufnummer 0451-1310.

