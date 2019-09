Hochschule der Polizei

HDP-RP: Terminhinweis für die Medien: Auftaktveranstaltung mit Pressekonferenz zum Danke-Polizei-Tag 2019 an der Hochschule der Polizei mit Minister Lewentz

Am 20. August 2019 ist die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz Gastgeber der Auftaktveranstaltung zum diesjährigen Danke-Polizei-Tag. Mit dem Danke-Polizei-Tag möchte der Verein "Keine Gewalt gegen Polizisten e.V." den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten für ihre Arbeit danken und über das Ausmaß der Gewalt gegen Polizisten informieren. Zu diesem Anlass findet eine Pressekonferenz mit Minister Lewentz statt, zu der die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich eingeladen sind

am Freitag, 20. September, 10.00 Uhr, Hochschule der Polizei RP, 55491 Büchenbeuren (Ortsteil Scheid), Raum 1.49 (Hörsaalgebäude).

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung und des Danke-Polizei-Tages besucht die Vorsitzende des Vereins Gerke Minrath am 20. und 21.09. folgende Dienststellen:

Freitag 20.9.19 14:00 Bundespolizei am Flughafen Hahn 14:30 PW Hahn 15:30 PI Simmern

Samstag 21.9.19 9:00 Uhr PI Morbach 10:30 PI Idar-Oberstein 11:45 PI Birkenfeld 13:20 PI Baumholder 16:10 PI Kirn 18:00 PI Bad Kreuznach

Weiterführende Informationen zum Danke-Polizei-Tag: Der Danke-Polizei-Tag geht auf eine Initiative des Vereins "Keine Gewalt gegen Polizisten e.V." zurück. Im angelsächsischen Raum ist es Tradition, dass Bürger am dritten Samstag im September zu ihrer örtlichen Polizeistation gehen, um den "say thank you to a police officer day" zu begehen. Der Verein arbeitet seit 2014 daran, diesen Tag auch in Deutschland einzuführen. Damit soll die Anerkennung für die von der Polizei geleistete Arbeit ausgedrückt werden, zumal diese oftmals mit Gewalt gegen Polizeibeamte verbunden ist. Seit 2015 übernimmt Innenminister Roger Lewentz die Schirmherrschaft über diesen Tag.

