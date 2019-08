Hochschule der Polizei

HDP-RP: Unfallkasse Rheinland-Pfalz und Hochschule der Polizei schließen Kooperationsvereinbarung

Büchenbeuren (ots)

Mens sana in corpore sano. Gesunde, qualifizierte und motivierte Mitarbeiter tragen maßgeblich zu einer leistungsstarken Organisation wie der Polizei bei. Neben den theoretischen Anforderungen müssen Polizeibeamte auch ihre körperliche Leistungsfähigkeit steigern und dauerhaft erhalten. Getreu des lateinischen Mottos wurden an der Hochschule der Polizei neue Sportgeräte im Fitnessraum zur Nutzung freigegeben. Am heutigen "Tages der Gesundheit und des Sports" an der Hochschule der Polizei, einer jährlich stattfindenden Gesundheits- und Präventionsveranstaltung, wurden diese bereits intensiv genutzt.

In diesem Zusammenhang kam es zur Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung über die Zusammenarbeit im Rahmen der Aus- und Fortbildung zwischen der Unfallkasse Rheinland-Pfalz und der Hochschule der Polizei. Diese wurde zwischen dem Direktor der Unfallkasse Rheinland-Pfalz Manfred Breitbach und dem Direktor der Hochschule der Polizei Friedel Durben besiegelt. So wurde die bereits gelebte gute Zusammenarbeit in einen formellen Rahmen gefasst. Der Direktor der Hochschule, Friedel Durben, äußerte sich zufrieden über diesen wichtigen Schritt für beide Organisationen. Der Informationsaustausch rund um das Themenfeld "Gesundheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz" eröffnet beiden Seiten Zugriff auf das jeweilige Expertenwissen des Kooperationspartners. Herr Breitbach freute sich: "Wir können die ohnehin gute Zusammenarbeit mit der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz und dem Ministerium des Innern und für Sport weiter vertiefen und zugleich Synergien erzielen. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, die Menschen zu unterstützen, die sich für die Sicherheit unserer Gesellschaft einsetzen, ihre Gesundheit und teils sogar ihr Leben riskieren". Im Sinne der Sicherheit und Gesundheit der Studierenden hat die Unfallkasse die Einrichtung des Fitnessraums beratend und finanziell unterstützt. Dies entspricht zugleich den Inhalten ihrer Präventionskampagne kommmitmensch, die Sicherheit und Gesundheit als zentrale Werte verankert.

