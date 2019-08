Hochschule der Polizei

HDP-RP: Terminhinweis für die Medien

Büchenbeuren (ots)

Übergabe eines Teils "Berliner Mauer" an die Hochschule der Polizei 30 Jahre nach dem Mauerfall wird Innenminister Roger Lewentz zusammen mit seinem Amtskollegen Karl-Heinz Schröter aus Brandenburg ein Teil der "Berliner Mauer" als ein Stück deutscher Geschichte an die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz übergeben. Die feierliche Übergabe findet statt am

Donnerstag, 29. August 2019, 14:00 Uhr, auf dem Vorplatz der Mensa der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz, Campus Hahn, 55483 Büchenbeuren-Scheid

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen Eine kurze Anmeldung bitte bis 28. August 2019 unter hdp.presse@polizei.rlp.de

