Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: "Und täglich grüßt das Murmeltier"

Obersülzen (ots)

Weil seit Beginn des Jahres jeden Morgen um 05:00 Uhr ein Auto in der Hauptstraße hupte und somit den Schlaf der Anwohner störte, wandten sich mehrere Anwohner an die Polizei. Da kein Kennzeichen des Autos bekannt war, es sich jedoch um einen seltenen Fahrzeugtyp handelte, wurde die Örtlichkeit zur relevanten Zeit überwacht. Und tatsächlich konnte von der Streife ein 56-jähriger Mann aus Bockenheim kontrolliert werden, der an besagter Stelle mit seinem hellen Opel Cabrio gehupt hatte. Auf Vorhalt des Sachverhaltes gab er an, wegen einer Katze gehupt zu haben. Im Verlauf der Kontrolle verstrickte er sich aber immer mehr in Widersprüche. Der Sachverhalt wird nun zusammen mit den polizeilichen Erkenntnissen an die Bußgeldstelle in Speyer weitergeleitet, die entscheidet welches Bußgeld nun gegen ihn festgesetzt wird. Die Anwohner dürften jetzt hingegen wieder ausschlafen können.

