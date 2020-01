Polizei Wuppertal

POL-W: W - Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluß Wuppertal-Cronenberg, Kuchhausen

Kuchhauser Str.

Wuppertal (ots)

Nur eine Runde um den Block wollte eine 19jährige Wuppertalerin am gestrigen Abend (24.01.2020, 23.10 Uhr)in Cronenberg drehen. Dazu nahm sie in einem unbeobachteten Moment die Fahrzeugschlüssel einer Freundin an sich und fuhr mit dem Ford der Freundin los. Die Fahrt endete auf der Kuchhauser Str. allerdings abrupt, als die 19jährige die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und eine Hecke durchbrach. An einer Hauswand kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen. Die 19jährige blieb unverletzt, war allerdings alkoholisiert und räumte den Kosum von Betäubungsmitteln ein. Aus diesem Grunde wurde ihr nach der Unfallaufnahme eine Blutprobe entnommen. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war die junge Frau nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Telefon: 0202/284-8484

E-Mail: Christian02.mueller@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell