Polizei Wuppertal

POL-W: W- Polizei nahm Verdächtigen nach Sachbeschädigungen fest

Wuppertal (ots)

In der vergangenen Nacht (23.01., 22:30 Uhr) beobachtete ein Zeuge einen Unbekannten, der auf der Engelsstraße in Wuppertal einen Stromverteilerkasten beschädigte. Der junge Mann konnte in Tatortnähe durch die eingesetzte Polizei festgenommen werden. Die Beamten konnten weitere ähnliche Sachbeschädigungen in den angrenzenden Straßen feststellen und ein Strafverfahren gegen den 20-Jährigen einleiten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 bei den Ermittlern zu melden. (weit)

