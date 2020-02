Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Fahrgast verletzt Taxifahrer 01.02.2020

Rottweil (ots)

Ein Taxifahrer, welcher am Samstag drei junge Männer und eine junge Frau vom Bahnhof Schwenningen nach Rottweil transportierte, blieb ohne Verdienst und erlitt leichte Verletzungen. Als der Taxifahrer gegen 04.55 Uhr in Rottweil, in der Hochbrücktorstraße anhielt, stiegen die drei jungen Männer aus dem Taxi und entfernen sich, ohne zuvor das Fahrgeld zu entrichten. Der Taxifahrer wurde eigenen Angaben zufolge, von einem der Männer in das Gesicht geschlagen, als er versuchte einen Fahrgast festzuhalten. Die drei Männer im Alter von etwa 18 - 20 Jahren entfernten sich anschließend unerkannt. Zeugen, welche den Vorfall beobachteten oder Hinweise zu den unbekannten Fahrgästen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741/4770, in Verbindung zu setzen.

