Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen - Lkw nach Zusammenstoß mit Schulbus flüchtig

Merzen (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 07 Uhr befuhr ein Schulbus den Ankumer Damm in Richtung Ankum. Ein entgegenkommender Lkw geriet auf die Fahrspur des Doppeldeckers und lenkte erst im letzten Moment zurück auf seine Seite der Fahrbahn. Es kam zur seitlichen Berührung der Außenspiegel. Neben dem Spiegel wurde auch noch eine Scheibe auf der Fahrerseite des Busses beschädigt. Der Busfahrer brachte den mit rund 100 Schülern besetzten Doppeldecker sicher zum Stehen. Alle Fahrgäste blieben unverletzt. Der verursachende Lkw entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle, allerdings blieb sein Außenspiegel vor Ort zurück. Wer Hinweise zu dem flüchtigen Lkw geben kann, insbesondere an dem fehlenden linken Außenspiegel zu erkennen, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter der Rufnummer 05439/9690.

