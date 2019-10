Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Verkehrsunfallflucht in Kloster Oesede

Georgsmarienhütte (ots)

Am Montag gegen 12 Uhr kam es auf der Glückaufstraße in Höhe von Hausnummer 144 zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Baustellenbereich, auf Höhe des Altenpflegeheims, überfuhr ein mutmaßlich silbergrauer Kleinwagen eine Verkehrsinsel und ein darauf befindliches Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug fluchtartig, ohne sich um die Schäden zu kümmern. Das Fahrzeug müsste an der Fahrzeugfront erkennbar beschädigt sein. Die Polizei Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter 05401/879-500 oder 05401/879-50131 zu melden.

