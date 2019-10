Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Verkehrsunfallflucht

Bad Essen (ots)

Am Montag gegen 11:22 Uhr befuhr eine 31-Jährige mit ihrem Mitsubishi die Hustädter Straße in Richtung Melle. Im Bereich des Ortsteils Rattinghausen kam ihr in einer langgezogenen Linkskurve ein anderes Auto auf ihrem Fahrstreifen entgegen. Die Frau musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kollidierte sie mit der Außenschutzplanke und an ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden. Das andere Auto flüchtete, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Hinweise zu Fahrzeugen oder Personen geben können, sich bei der Polizei in Bohmte unter 05471/9710 oder bei der Polizei in Bramsche unter 05461/915300 zu melden.

