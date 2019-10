Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge - Einbruch in Oberschule

Berge (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Einbruch in die Oberschule am Sonnenberg. Der oder die Täter/innen hebelten im Bereich des Musikraums ein Fenster auf und gelangten auf diesem Weg in die Schule. Daraufhin wurde das Hausmeisterbüro gewaltsam geöffnet und ein Generalschlüssel entwendet. Mehrere zuvor verschlossene Räume wurden mit dem Schlüssel geöffnet und betreten. Aus einem Verwaltungsbüro wurde eine Tafel Schokolade gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte bei der Polizei Bersenbrück unter der Rufnummer 05439/9690.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell