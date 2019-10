Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann belästigt Reisende im Bahnhof Oberhausen-Sterkrade

Oberhausen, Duisburg (ots)

Ein Marokkaner (39) fiel am Samstagmorgen (12. Oktober) um 8.50 Uhr im Sterkrader Bahnhof auf, weil er einen Hitlergruß ausführte und Reisende beleidigte und belästigte.

Nachdem der 39-Jährige unter Aussprache "Heil Hitler" den Hitlergruß gestikulierte, beleidigte und bedrängte er einen Deutschen (18). Als dieser den 39-Jährigen zur Unterlassung aufforderte, bewarf er ihn mit einem gefüllten Kaffeebecher.

Der Geschädigte hielt den Tatverdächtigen auf Abstand, indem er ihn wegschubste. Dieser kam dabei ins Taumeln, prallte gegen einen einfahrenden Zug und stürzte zu Boden. Der 19-Jährige, der 39-Jährige sowie ein Zeuge (29) stiegen anschließend in den eingefahrenen Zug ein. Der Zeuge sowie der Geschädigte stiegen in Duisburg aus, meldeten der Bundespolizei den Vorfall und erstatteten eine Strafanzeige gegen den noch unbekannten Täter. Beamte des Polizeipräsidiums Oberhausen trafen den Mann am Oberhausener Hauptbahnhof an und stellten seine Identität sicher.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie der Beleidigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Düsseldorf

Dajana Burmann

Telefon: +49 (0) 211 179276-150

Mobil: +49 (0) 173 56 78 643

E-Mail: presse.d@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bismarckstraße 108

40210 Düsseldorf





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell