Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten getreten und im Einsatz behindert

Gelsenkirchen/Marl (ots)

Auf dem Weg zu einem Einsatz im Gelsenkirchener Hauptbahnhof behinderte ein 21-jähriger Mann am vergangenen Samstag (12. Oktober) Bundespolizisten und tritt einem Polizeibeamten in den Unterleib.

Bundespolizisten wurden am vergangenen Samstag zu einem Einsatz in den Gelsenkirchener Hauptbahnhof gerufen, dort soll eine Frau unbefugt einen Zug genutzt und mit einem Regenschirm das Kontrollpersonal der DB geschlagen haben. Auf dem Weg zum entsprechenden Bahnsteig allerdings stellte sich ein 21-jähriger deutscher Staatsangehöriger den Einsatzkräften in den Weg und beleidigte die Polizisten. Um schnell zum Einsatzort zu gelangen, schoben die Bundespolizisten den Mann aus Marl zur Seite. Auf dem späteren Rückweg trafen sie erneut auf den 21-Jährigen. Als die Bundespolizisten die Personalien des Mannes feststellen wollten, trat dieser einem Beamten unvermittelt mit dem Fuß in den Genitalbereich. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste aufgrund seines aggressiven Verhaltens gefesselt werden. Auf dem Weg zur Wache leistete er weiterhin erheblichen Widerstand. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 21-Jährigen einen Wert von 1,4 Promille.

Da sich sein aggressives Verhalten fortsetzte, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Gegen den Mann aus Marl wurden Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Der Polizeibeamte musste sich zunächst in ärztliche Behandlung begeben, ist jedoch weiterhin dienstfähig.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund

Achim Berkenkötter



Telefon: 0231 562247 131

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell