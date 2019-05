POL-ME: Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer - Velbert - 1905157

Polizei Mettmann

Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer - Velbert

Mettmann

Am Sonntagabend des 26.05.2019, gegen 18:45 Uhr, stürzte ein 69-jähriger Pedelec-Fahrer an der Nierenhofer Straße in Velbert und erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war der Senior mit seinem Fahrrad auf der Fahrbahn in Richtung Velbert Mitte unterwegs, als er in Höhe der Einfahrt zu den Häusern 103-109, aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Zweirad verlor und zu Boden stürzte. Ein Rettungswagen brachte den 69-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Mann kann sich bislang nicht an den Unfallhergang erinnern. Die Polizei sucht daher Zeugen, die Angaben zu den Umständen des Sturzes machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051/ 946-6110, jederzeit entgegen.

