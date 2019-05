Polizei Mettmann

POL-ME: Technischer Defekt verursachte Brand auf dem Hochhausdach - Hilden - 1905155

Mettmann (ots)

Am frühen Freitagnachmittag des 24.05.2019, gegen 13.35 Uhr, bemerkten Zeugen einen Brand auf dem Dach eines Hochhauses an der Köbener Straße in Hilden, der in Folge der starken schwarzen Rauchentwicklung, welches das Feuer verursachte, weithin erkennbar war. Die vorbildlichen Zeugen verständigten Feuerwehr und Polizei über Notruf und veranlassten sofort die Warnung aller Hausbewohner, welche das Gebäude unverletzt verlassen konnten. Die Feuerwehr Hilden hatte den Brand nach etwa 30 Minuten unter Kontrolle und auch nur wenige Minuten später komplett gelöscht. Die Polizei sperrte den Brandort in dieser Zeit weiträumig ab, um die Lösch- und Rettungswege freizumachen.

Beim Brand wurden ein Verteilungskasten und ein Wechselrichter einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach zerstört sowie die Fassade eines Aufzugschachtes beschädigt. Weiterhin wurden Elemente der Dachverkleidung (ca. 25 Quadratmeter Dachpappe) vom Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen. Um weitere Glutnester auszuschließen, öffnete die Feuerwehr eine montierte Metallverkleidung sowie einen Bereich des Dachs. Dabei wurde die Metallverkleidung, welche das Dach einbettet, beschädigt.

Nach den Erkenntnissen erster Untersuchungen der sofort eingeschalteten Brandermittler vom Kommissariat 11 in Mettmann, wurde der Brand durch einen stromtechnischen Defekt im Bereich der Photovoltaik-Anlage verursacht. Der entstandene Sachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 15.000,- Euro.

