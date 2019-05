Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte versprühen Reizgas im Linienbus - Velbert - 1905154

Mettmann (ots)

Unbekannte haben am Samstagabend des 25.05.2019, gegen 21:00 Uhr, in einem Bus der Linie OV2 in Velbert Birth vermutlich Reizgas versprüht. Nach Angaben des Busfahrers hielt der Linienbus zunächst an der Haltestelle am Birther Kreisel. Zahlreiche Fahrgäste verließen dort den vollen Bus. Anschließend setzte der Busfahrer die Fahrt fort. Kurz darauf sprachen ihn mehrere verbliebene Insassen an und baten darum, die Türen zu öffnen. Sowohl der Busfahrer als auch die Fahrgäste bemerkten zu diesem Zeitpunkt eine zum Teil erhebliche Reizung der Atemwege. Der Fahrer öffnete daraufhin die Türen, woraufhin sich eine Gruppe von Jugendlichen aus dem Bus und von der Örtlichkeit fluchtartig entfernten. Der Busfahrer und vier weitere Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen, konnten sich aber anschließend selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Nähere Angaben zu den Jugendlichen, unter denen sich ein Mädchen befunden haben soll, liegen nicht vor. Die Polizei hat ihre Ermittlungen eingeleitet und sucht nun weitere Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051/ 946-6110, jederzeit entgegen.

