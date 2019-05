POL-ME: Bewaffneter Raubüberfall im Wettbüro - Hilden - 1905156

Polizei Mettmann

Am späten Sonntagabend des 26.05.2019, kurz vor Geschäftsschluss betrat um 22.57 Uhr ein bislang noch unbekannter männlicher Einzeltäter die Geschäftsräume eines Wettbüros a, Fritz-Gressard-Platz in der Hildener Innenstadt. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der maskierte Räuber die Herausgabe von Bargeld.

Ein unverletzt gebliebener Mitarbeiter des Wettbüros übergab dem Straftäter daraufhin mehrere tausend Euro in Banknoten, die der Räuber in eine mitgebrachte weiße Plastiktüte verstaute. Mit dieser Beute flüchtete der Täter durch einen Hinterausgang des Wettbüros in Richtung Stadtpark und weiter in unbekannte Richtung. Hinweise auf ein zur weiteren Flucht benutztes Fahrzeug gibt es bisher nicht. Die sofort nach Meldung der Tat veranlassten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen trotz des Einsatzes starker Kräfte leider ohne einen schnellen Erfolg.

Der flüchtige Straftäter wird wie folgt beschrieben:

- männlich,

- Rechtshänder,

- ca. 160 cm groß,

- normale bis schlanke Statur,

- sprach Deutsch mit leichtem, nicht genauer zu beschreibendem Akzent,

- bekleidet mit grauer Sweatshirt-Jacke die eine auffällige weiße Kordel-Schnürung am Hals hatte, schwarzer Sporthose mit weißen Streifen (wahrscheinlich Marke ADIDAS) und weißen Sneakern,

- maskiert mit Kapuze und schwarzer Sturmhaube,

- trug schwarze Handschuhe mit weißem Emblem auf dem Handrücken,

- war bewaffnet mit einer schwarzen Automatikpistole mit auffällig langem Lauf.

Bisher liegen der Hildener Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des flüchtigen Täters vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden veranlasst, ein Strafverfahren wegen bewaffneter Räuberischer Erpressung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

