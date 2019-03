Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kind läuft auf Straße

Meschede (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag wurde ein 4-jähriger Junge auf der Steinstraße schwer verletzt. Gegen 14:15 Uhr wurden die Rettungskräfte zum Unfallort gerufen. Laut Zeugenangaben lief das Kind unvermittelt vom Gehweg auf die Straße. Hier rannte es seitlich gegen den hinteren Teil eines Aufliegers. Der Lkw war in Richtung Innenstadt gefahren. Das Kind war ansprechbar und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Steinstraße in beide Richtungen gesperrt.

