POL-GM: 141118-1216: Handtasche geraubt

Gummersbach (ots) - Eine 21-Jährige ist am Dienstagabend (13. November) in Gummersbach-Windhagen von einem Unbekannten überfallen worden; der Mann flüchtete mit der Handtasche der jungen Frau. Zugetragen hat sich der Vorfall etwa gegen 17.40 Uhr in der Grubenstraße. Als die Geschädigte gerade im Begriff war in ihr dort geparktes Auto einzusteigen, lief plötzlich ein junger Mann auf sie zu, riss ihr die Handtasche aus den Händen und flüchtete zu Fuß. Ein Zeuge fand die Handtasche kurze Zeit später im Bereich der Einmündung Grubenstraße / Mathildenstraße; nach einer ersten Bestandsaufnahme hat der Täter lediglich Geld aus Tasche entnommen. Nach Einschätzung der Geschädigten war der Mann etwa 170 - 185 cm groß, im Alter zwischen 17 und 25 Jahren und von schlanker Statur. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose. Der Geschädigten war der Täter bereits auf dem Weg zu ihrem Auto aufgefallen. Zu diesem Zeitpunkt saß der junge Mann auf einem Findling. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

