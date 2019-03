Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gleidorfer Brandserie geklärt

Schmallenberg (ots)

Die Polizei konnte nach umfangreichen Ermittlungen einen 22-jährigen Brandstifter überführen. Der Schmallenberger gesteht, drei Brände in Gleidorf gelegt zu haben. Nach dem Brand einer Lagerhalle am 10. März brachte die Auswertung der Überwachungskamera einer naheliegenden Tankstelle den entscheidenden Hinweis auf den jungen Mann. Da dieser auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr war, erfolgte eine offene und enge Zusammenarbeit zwischen den Brandermittlern und der Schmallenberger Wehrführung. Die anschließenden Vernehmungen führten schließlich zum Geständnis des Mannes. Neben der Brandstiftung der Lagerhalle räumte er auch die Brandlegung eines Holzstapels am 08. November im Bereich der Gleidorfer Vogelstange sowie die Entzündung eines Papiercontainers am 14. Januar auf der Jahnstraße ein. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Arnsberg wurde der Mann entlassen.

