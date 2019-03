Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 14 Kanaldeckel

Brilon (ots)

14 Kanaldeckel haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag auf der Altenbürener Straße aus. Die Polizei wurde gegen 02:20 Uhr über die Gefahrenstellen informiert. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall. Die Beamten setzten die Deckel wieder ein. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

